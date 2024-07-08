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Dünya
AA 08.07.2024 14:48

Frontex, 2022'de gerçekleşen geri itmelerde 4 düzensiz göçmenin ölümünden Yunanistan'ı sorumlu tuttu

Avrupa Birliğinin (AB) sınır koruma ajansı Frontex raporlarında, 2022'de 4 düzensiz göçmenin "geri itmeler sonucu" Ege'de hayatını kaybetmesinden Yunanistan'ın sorumlu tutulduğu bildirildi.

Frontex, 2022'de gerçekleşen geri itmelerde 4 düzensiz göçmenin ölümünden Yunanistan'ı sorumlu tuttu

Yunan basınına yansıyan haberlere göre, Frontex Temel Haklar Monitörü'nün yayınladığı raporlarda, 2022'de gerçekleşen geri itme olayların 2'sinde 4 düzensiz göçmenin hayatını kaybetmesinin sorumluluğunun Yunanistan'a ait olduğu belirtildi.

Hayatını kaybeden göçmenlerin Yunan adalarına ulaştıktan sonra maskeli kişilerce Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirildiği ve Türkiye karasuları sınırına geldiklerinde denize bırakıldığı iddia edildi.

Ege Denizi'nde 2022'de yaşanan iki geri itme olayında denize bırakılan 17 düzensiz göçmenden 4'ünün Türk sahillerine ulaşamayarak hayatını kaybettiği kaydedildi.

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Yunanistan Ege Denizi Düzensiz Göçmenler
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