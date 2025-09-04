Açık 23.2ºC Ankara
Russian Today 04.09.2025 08:37

Fransızların yüzde 80’i Macron’a güvenmiyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un halk desteği, göreve geldiği 2017 yılından bu yana en düşük seviyesine indi. Le Figaro Magazine için yapılan son ankete göre seçmenlerin yüzde 80’i Macron’a güvenmediğini belirtti.

Fransızların yüzde 80’i Macron’a güvenmiyor

Macron yalnızca yüzde 15 oranında destek bulurken geri kalanlar net bir görüş belirtmedi.

Bu oran, 2018’de akaryakıt zamları ve ekonomik eşitsizlik nedeniyle patlak veren Sarı Yelekliler protestolarındaki seviyenin de gerisine düştü.

Başbakan Bayrou için de rekor düşüş

Ankete göre Başbakan François Bayrou’ya güven de rekor düzeyde azaldı. Katılımcıların yalnızca yüzde 14’ü Bayrou’ya güvendiğini belirtirken yüzde 82’si aksi yönde görüş bildirdi.

Bayrou, geçen yıl Michel Barnier hükümetinin düşmesinin ardından göreve gelmişti. Şimdi ise 2024’te yüzde 5,8’e ulaşarak AB sınırının neredeyse iki katına çıkan bütçe açığını kapatmak için tartışmalı bir kemer sıkma planı uygulamaya çalışıyor.

Plan kapsamında iki resmi tatilin kaldırılması, kamu sektöründe istihdamın azaltılması, sosyal yardımlar ve emekli maaşlarının dondurulması öngörülüyor.

Savunma harcamaları ise artırılacak. Fransa’nın askeri bütçesinin 2027’de 64 milyar euroya çıkması planlanıyor. Sol partiler hükümeti, sosyal devletin yerine orduya öncelik vermekle suçluyor.

Bardella yükselişte

Ankette güven oranı artan tek siyasetçi sağ muhalefet lideri Jordan Bardella oldu. Bardella, yalnızca muhafazakâr seçmenlerden değil, merkez ve sol eğilimli kesimlerden de destek topladı.

Başbakan Bayrou, sekiz gensoruyu atlatmasına rağmen bütçe tasarısını ekim ayında parlamentodan geçirmek için yeni bir güven oylamasına hazırlanıyor.

Le Figaro, bu sürecin ülkede büyük bir toplumsal patlamaya yol açabileceği uyarısında bulundu.

