Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans grubunun Ulusal Meclis'teki Genel Sekreterlik görevini yürüten Abisror De Lieme, İstanbul ve Kayseri üzerinden geldiği deprem bölgesi Elbistan'da izlenimlerini paylaştı.

Paris'te yaşayan Abisror De Lieme, Türkiye konusunda hassas olduğunu ifade etti.

"Türkiye'deki depremi görünce, arama kurtarma faaliyetlerine engel olmadan dayanışmayı, onları unutmadığımızı ve yanlarında olduğumuzu, Fransız halkının tüm dayanışmasını iletmek için geldim." diyen Abisror De Lieme, gelmeden önce yardım kampanyası organize ettiklerini ve yardımları, depremzedelere ulaştırdıklarını aktardı.

"İnsanlar mesafelere aldırmaksızın yardım yapmak için birbiriyle yarışıyordu"

Yerel yönetimlerle vakıf ve derneklerle görüştüklerinden, köylere gidip beraberlerinde getirdikleri gıda ürünlerini ihtiyaç sahiplerine dağıttıklarından bahseden Abisror De Lieme şunları anlattı:

"(Deprem bölgesinde) Türkiye'nin ve Türk halkının kurduğu muhteşem bir yardımlaşma zincirine şahit oldum. Herkes buradaydı. İnsanlar mesafelere aldırmaksızın yardım yapmak için birbiriyle yarışıyordu. Şöyle insanlar gördüm; arama kurtarma uzmanı değildiler ama depremzedeleri evlerine götürüp misafir etmek için uzaktan gelmişlerdi. Benim de (Elbistan'a) 20 kilometre uzaklıktaki depremde yıkılmayan bir köye gitme fırsatım oldu. Evleri sağlam olanlar bir odaya taşınıp hanelerinin geri kalan kısmında depremzedeleri misafir ediyordu. Bu korkunç felakete rağmen muhteşem bir dayanışma hakimdi."

Abisror De Lieme, kurtarma faaliyetlerinin hassas bir şekilde devam ettiğini, bölgeyi ziyareti sırasında oradaki çalışmaları durdurup enkaz altı dinleme yapan ekiplere rast geldiğini anlattı.

"Bugün Türkiye'nin yanında yer alma vakti"

"(Ekipler) Göçük altından bir kadın sesini duymuşlardı. Yüzlerce ama yüzlerce insan elleriyle molozları, duvarları kaldırıyorlardı. Bu soğukta bu olanlar inanılacak gibi değildi." diyen Abisror De Lieme, buradaki kurtarma faaliyetlerinin yaşamın her şeyden üstün tutulduğunu gösterdiği değerlendirmesinde bulundu.

Abisror De Lieme, Fransa'nın yardım gönderen ilk ülkeler arasında olduğunu, arama kurtarma ekiplerinin yanı sıra 1000 metrekarelik alana sahip sahra hastanesi gönderdiğini anımsatarak, "Bugün Türkiye'nin yanında yer alma vaktiydi. Bir Fransız olarak bununla iftihar ettim." dedi.

Ülkesinin zaman zaman bu tür dramlara tanıklık ettiğini hatırlatan Abisror De Lieme, uluslararası topluma yardımlara devam etmeleri çağrısında bulundu.

Abisror De Lieme, Elbistan'da, 150 bin nüfuslu şehir yerle bir olduğunu gördüğünü, temel ihtiyaç malzemeleri bugün için karşılansa da buradaki ve bölgedeki insanların barınmaya ve normal bir yaşama ihtiyaçları olacağının altını çizdi.

"Türk halkının yanındayız"

Kurtarma çalışmalarının öncelikli olarak yürütüldüğünü söyleyen Abisror De Lieme, "Fransa'ya döndüğümde aklımda kalacak en önemli sahne gördüğüm yardım seferberliği ve felaketten arda kalanlar." dedi.

Abisror De Lieme, korkunç bir duruma, en yakınlarını kaybedenlerin acılarına tanıklık ettiğini ve bunların hepsinin hafızasında kalacağını söyledi.

Fransız siyasetçi Deborah Abisror De Lieme, Türkiye’deki Fransız vatandaşlarının, çift vatandaşlığı bulunanların kalplerinin Türkiye ile beraber attığını vurguladı.

Alanda Fransız gönüllü bazı kurtarma ekipleriyle karşılaştığını ve derneklerin dayanışmasının mükemmel olduğunu dile getiren Abisror De Lieme, "Ülkemizde olanlar kadar başka ülkede olanlar da bizi alakadar ediyor. Fransız devleti ve derneklerimiz olarak bugün Türk halkının yanındayız." ifadelerini kullandı.