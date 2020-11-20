Fransa'da hükümet, medya üzerindeki baskısını artırmaya çalışıyor. İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in "Gösterileri takip edecek gazeteciler valiliklerden akreditasyon almalı" sözleri medyanın tepkisini çekti.

Resmi haber ajansı AFP ile Le Monde ve Le Figaro'nun da aralarında yer aldığı kuruluşlar Darmanin'i eleştirdi, protestoları takip için akreditasyon başvurusu yapmayacaklarını duyurdu. Basın özgürlüğü adına endişe duyulduğu vurgulandı.

Yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası

Ülkede yeni güvenlik yasa tasarısındaki medyayla ilgili düzenlemeler eleştirilere neden oluyor.

Tasarıya göre, görevdeki güvenlik güçlerinin yüzünü veya kimliğini gösteren görüntülerin yayımlanması yasaklanacak. Bu yasağa uymayanlara 1 yıl hapis ve 45 bin euro para cezası verilecek.

Tasarıya gelen tepkiler üzerine hükümet yasa tasarısında değişiklik yapılacağını açıkladı.