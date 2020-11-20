Fransa'nın Türkiye rahatsızlığı Paris'ten gelen açıklamalara yansıyor. Fransa, Türkiye'nin Suriye, Libya, Dağlık Karabağ ve şimdi de Afrika'daki rolüne gözünü dikti.

Ülkesinin sömürgeci devrine dönme çabasında olan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Afrika'da kendisine yöneltilen eleştirileri kabul etmedi.

Fransızca yayın yapan medyadaki tepkileri, Türkiye ve Rusya'nın finanse ettiğini iddia etti.

Macron yönetimine Rusya'dan tepki

Fransa, Dağlık Karabağ sürecinde de dışarıda kaldı. Ateşkes sürecine dahil olamayan Fransa, kendisiyle birlikte ABD ve Rusya'nın üyesi olduğu Minsk üçlüsünün Dağlık Karabağ'daki süreçte gözlemci olmasını önerdi.

Fransa Cumhurbaşkanlığından bir yetkili ise, Karabağ konusunda Türkiye ve Rusya arasındaki görüşmelerden duydukları rahatsızlığı dile getirdi.

Macron yönetiminin bu tutumuna ilk tepki ise Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'dan geldi. Lavrov, "Avrupa Birliği çok yönlü bir yapı. Bu yapı içinde pozisyonları güçlendirme ve siyasette parlama arzusunun ön plana çıkması üzücü" sözleriyle Fransa'nın tutumunu eleştirdi.

Lavrov, Karabağ'daki çatışmalara son veren anlaşmada rol oynamadıkları için Fransa ve ABD'nin Rusya'ya gücendiğine dikkat çekti.