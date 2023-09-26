Fransız dergi: Türkiye'nin 100. yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlayacak çok şeyi olacak

Fransız dergisi Le Point, "Erdoğan'ın zafer yürüyüşünü kim durduracak?" başlığı ile okuyucularına,Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uluslararası politikadaki başarısını duyurdu.

Haberde, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yıl dönümü olan 29 Ekim'de, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kutlayacak çok şeyi olacak" ifadeleri kullanıldı.

Dergideki haberde, Türkiye'nin Kafkasya, Kıbrıs, Libya ve Balkanlar'da artan etkisine dikkat çekildi.

"Türkiye Yüzyılı'nın ilanı"

Bölgedeki dinamikleri yeniden şekillendirdiği vurgulanan haberde, Bu etkinin Türkiye Yüzyılı'nın gelişini ilan ettiği belirtildi.

Haberde, Azerbaycan'ın Karabağ'da Ermeni gruplara yönelik başlattığı anti-terör operasyonuna da değinildi.

Türkiye'nin, bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana Azerbaycan ve ordusuna verdiği desteğin altı çizildi.

İki ülkenin 2010 yılında imzalanan "Türkiye-Azerbaycan Stratejik İşbirliği Antlaşması" ile ortaklıklarını güçlendirdiği belirtildi.

Türkiye ve Azerbaycan'ın "Tek Millet, İki Devlet" düşüncesi ile hareket ettiği ifade edildi.