Güney Kore'de, Kuzey Kore'ye Pyongyang karşıtı broşür dağıtılmasını yasaklayan yasa iptal edildi

Anayasa Mahkemesinden yapılan açıklamaya göre, Kuzey Kore'ye "Pyongyang karşıtı propaganda broşürleri gönderilmesini suç sayan" yasanın iptal istemi karara bağlandı.

Mahkeme, yasayı "ifade özgürlüğüne yönelik aşırı kısıtlama" ve "son çare olması gereken devletin cezalandırma gücünü harekete geçirmesi" gerekçeleriyle iptal etti. Karar, 2'ye karşı 7 üyenin oyuyla alındı.

Kararın, Güney Kore'deki Kuzey Koreli sığınmacı ve aktivistlerce yapılan şikayetin ardından verildiği bilgisi paylaşıldı.

Mahkemenin kararında, aktivistlerin broşür dağıtma faaliyetlerinin, sınır bölgelerinde yaşayan Güney Korelilerin güvenliğini riske attığı düşünülen durumlarda polis tarafından engellenebileceği aktarıldı.

Kuzey Kore lideri karşıtı broşürler, Güney'den Kuzey Kore'ye gönderiliyor

Aralık 2020'de kabul edilen yasa ile broşür dağıtan kişi, 30 milyon Kore wonu (yaklaşık 22 bin dolar) para veya 3 yıla kadar hapisle cezalandırılıyordu.

Kuzey Kore'den Güney Kore'ye kaçan birçok aktivist, uzun süredir helyum dolu dev balonlar kullanarak Kuzey Kore lideri Kim Jong-un karşıtı broşürleri Kuzey Kore'ye gönderiyor.

Kuzey Kore'nin 2014'te, kendi topraklarına doğru uçan balonlara ateş açması üzerine Güney Kore de karşılık vermiş ancak can kaybı yaşanmamıştı.