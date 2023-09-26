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Dünya
AA 26.09.2023 15:07

Putin ve Reisi, Karabağ’daki gelişmeleri görüştü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Karabağ'daki gelişmeleri ele aldı.

Putin ve Reisi, Karabağ’daki gelişmeleri görüştü
[Fotograf: AA]

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Reisi telefonda görüştü.

Karabağ'daki gelişmelerin ve Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin istişare edildiği görüşmede, sorunların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesinin önemi vurgulandı.

Tarafların, Türkiye, Rusya, İran, Azerbaycan, Ermenistan ve Gürcistan'dan oluşan bölgesel danışma platformu "3+3"ün çalışmalarını etkinleştirme konusunda karşılıklı ilgilerini dile getirdiği görüşmede, Reisi, İran’ın BRICS'e katılma başvurusuna Rusya'nın verdiği destekten ötürü de teşekkür etti.

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