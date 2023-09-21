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Dünya
TRT Haber 21.09.2023 21:33

Fransız basını Cumhuriyet'in 100. yılını mercek altına aldı

Fransa'da yayımlanan Historia dergisi Türkiye hakkında dikkat çeken bir analiz ele aldı. 'Türkiye Yüzyılı' için çıkan baskıda, "Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Atatürk'ün bıraktığı miras, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından tekrar ele alınıyor" dendi.

Fransız basını Cumhuriyet'in 100. yılını mercek altına aldı
[Fotograf: DHA]

"Türkiye Yüzyılı" Fransız basını tarafından yakından takip ediliyor.

Fransız Le Monde konuya ilişkin 100 sayfalık özel sayı çıkarırken, Historia adlı dergi kapağına Atatürk'ü taşıdı.

Eylül sayısının 35 sayfasını Cumhuriyet'in yüzüncü yılına ayıran dergi, Atatürk'ün mirasına Erdoğan'ın sahip çıktığını yazdı.

"Türkiye Yüzyılı Rüyası" başlığıyla çıkan analizde, Atatürk'ün tarihin akışını tersine çevirerek Cumhuriyeti ilan ettiği vurgulandı.

"Atatürk'ün bıraktığı mirası, Erdoğan kendi vizyonuyla ele alıyor"

Türkiye Cumhuriyeti'nin dünü ve bugününe ilişkin analizde, "Atatürk, yüzyıl önce modern Türkiye'yi inşa etti. Erdoğan Atatürk'ün mirasını, kendi dünya vizyonu ışığında yeniden yazıyor" ifadesi kullanıldı.

Dergide, Ayasofya'nın 2020 yılında yeniden cami olarak ibadete açıldığı anımsatıldı.

86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya'da kılınan ilk cuma namazının Lozan Antlaşması'nın 97'nci yıl dönümünde gerçekleştiğine dikkat çekildi. 
 

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