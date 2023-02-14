Haber Giriş: 14 Şubat 2023 Salı 11:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransız afet kurtarma derneği başkanından Türkiye'ye "dayanışma" övgüsü
[Fotograf: AA]
Fransa'da gönüllülerden oluşan Fransız Afet Kurtarma Grubu (GSCF) Derneğinin Kurucu Başkanı Thierry Velu, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından katıldığı arama kurtarma çalışmalarında gördüğü dayanışmadan övgü dolu sözlerle bahsetti.
Twitter'dan açıklama yapan Velu, 1999'da Marmara bölgesinde yaşanan depremlerde de Türkiye'de arama kurtarma faaliyetlerine katıldığını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle bir kez daha Türkiye'ye kurtarma çalışmalarına katılmak için gelen Velu, "1999'da iki depremin ardından arama kurtarma çalışmalarına katılmış, Türklerin dayanışmasından etkilenmiştim. Yine bir deprem ve yaşattığı dehşete rağmen, bizlere olağanüstü bir teveccüh gösterdiniz. Bizlere kalbinizi açtığınız için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
Diğer yandan Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği, Paris yönetiminin, dayanışma kapsamında Türkiye'ye taahhüt ettiği sahra hastanesinin Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde kurulumuna başlandığını açıkladı.
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