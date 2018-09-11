Fransa’dan Uluslararası Ceza Mahkemesi’ne destek

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, ABD Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın UCM hakkında yaptığı dünkü açıklamaları değerlendirildi.

Açıklamada, "Fransa, Avrupalı ortakları ile birlikte işbirliği yapma derecesinde ve mali katkıda bulunma ile UCM'yi desteklemektedir." ifadesine yer verildi.

En ağır suçların sorumlularını yargılamak için faaliyete geçirilen UCM'nin suçluların cezasız kalmaması yolunda atılan önemli bir adım olduğu belirtilen açıklamada, ABD'nin de bu konuya karşı oldukça hassas olduğunun altı çizildi.

UCM'nin uluslararası alanda faaliyette bulunan bir ceza mahkemesi olduğu belirtilen açıklamada, ayrıca, ülkelerin yargılayamadıkları veya yargılamaktan kaçındıkları durumlarda tamamlayıcı (mahkeme) prensibi ile hareket ettiği vurgulandı.

Açıklamada, mahkemenin bağımsız ve tarafsız yargı faaliyetlerine bir kısıtlamaya maruz kalmadan devam etmesi gerektiğinin altı çizildi.

“UCM'yi kendi içinde ölmesi için bırakacağız”

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, dün merkezi Washington'da bulunan sivil toplum kuruluşu "Federalist Toplum"a yaptığı açıklamada, "ABD, UCM ile iş birliği yapmayacaktır. UCM'ye destek olmayacağız. İçerisinde yer almayacağız. UCM'yi kendi içinde ölmesi için bırakacağız. Nasıl olsa almış olduğu karar ve girişimlerle UCM bizim için zaten ölüdür." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Bolton'ın UCM kararını açıklamasından saatler önce ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'daki Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) ofisini kapatma kararı aldıklarını duyurmuştu.

UCM çalışmalarını yılmadan sürdürecek

Merkezi Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan UCM, bugün yaptığı yazılı açıklamayla Bolton'ın sözlerini değerlendirmiş, 123 üye ülkenin desteğini alan tarafsız ve bağımsız bir mahkeme olduğunu vurgulamıştı.

Açıklamada, UCM'nin hukuk mahkemesi olduğu, bu ilkeler ve hukukun üstünlüğü doğrultusunda çalışmalarını yılmadan sürdüreceği kaydedilmişti.

Kaynak: AA