Haber Giriş: 2 Nisan 2021 Cuma 21:42Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Fransa'dan PKK'ya darbe: 7 tutuklama
Fransa'da geçen hafta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden, 7'si tutuklandı.
Fransız emniyet birimleri 23 Mart'ta, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik,
Paris, Marsilya ve Draguignan'da bazı ev ve derneklere baskın yapmıştı.
Operasyonlarda 13 kişi gözaltına alınmıştı.
Gözaltındaki 13 kişiden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 9'u "terörün finansmanı” ve “terörist bir yapıyla bağlantılı organize gasp” suçlamalarıyla mahkemeye çıkarıldı.
Mahkeme, şahıslardan 7’si hakkında tutuklama kararı verdi.
Bir kişi elektronik kelepçe uygulamasına tabi tutuldu, bir kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Etiketler: Fransa Terör Örgütü PKK/KCK PKK/YPG
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