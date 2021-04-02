ABD Kongre Binası kapatıldı
ABD Kongresi yerleşkesi, dış tehdit nedeniyle giriş ve çıkışlara kapatıldı ve güvenlik önlemleri artırıldı.
ABD'de 6 Ocak 2021'de baskına sahne olan Kongrede yine alarm verildi.
Kongre polisi "dış tehdit" nedeniyle tüm yerleşkedeki binalara giriş çıkışların kapatıldığını ve güvenlik önlemlerinin artırıldığını duyurdu.
#SONDAKİKA— TRT Haber Canlı (@trthabercanli) April 2, 2021
ABD Kongre Binası'nın doğu cephesinde şüpheliler, giriş kapısının bariyerini araçlarıyla kırarak geçmeye çalıştılar. Kongre Binası giriş ve çıkışlara kapatıldı.https://t.co/0oPmGybIuX pic.twitter.com/KohNABG8aH
ABD Kongre Polisinin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Independence Caddesi'ne çıkan bölgedeki bariyerlere bir aracın hızla girdiği kaydedildi.
Aracın iki polise çarptığına dikkat çekilen açıklamada, şüphelinin de yaralı olarak ele geçirildiği belirtildi.
Açıklamada, yaralanan iki polis ile şüphelinin hastaneye kaldırıldığı ifade edildi.
- 20:51
- 20:36
- 20:43
- 20:20
- 20:07