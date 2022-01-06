Fransa Ulusal Bilişim ve Özgürlükler Komisyonu (CNIL), "facebook.com", "google.fr" ve "youtube.com" web sitelerinde, çerezlerin kabul edildiği kadar kolay reddedilemediğini açıkladı.

Bu gerekçeyle Google'a 150 milyon euro, Facebook adıyla bilinen Meta Platforms'a ise 60 milyon euro para cezası kesildi.

İki şirkete, talimatları yerine getirmeleri için 3 ay zaman verildi. Gecikme halinde ise her gün için 100 bin euro ek ceza ödenmesi kararlaştırıldı.

Talimatlar arasında Fransız kullanıcıların çerezleri reddedebilmeleri için daha basit araçlar sağlanması yükümlülüğü bulunuyor.

Google: İnsanlar bize güveniyor

Konuya ilişkin açıklama yapan bir Google sözcüsü, "İnsanlar, gizlilik haklarına saygı göstermemiz ve onları güvende tutmamız konusunda bize güveniyor. Bu güveni koruma sorumluluğumuzun farkındayız ve bu karar ışığında CNIL ile daha fazla değişiklik ve aktif çalışma taahhüt ediyoruz." dedi.

Facebook'tan ise henüz herhangi bir açıklama gelmedi.