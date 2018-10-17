Fransa'daki sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi

Fransa Aude Valiliği, felaketle ilgili son bilgileri paylaştı. Açıklamada, şimdiye kadar 14 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de kaybolduğu bilgisi verilirken, arama çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Valilik, ayrıca bölgedeki 50'den fazla okulda eğitime bu sabah itibarıyla başlandığını belirtirken, Carcassonne ve Narbonne şehirlerindeki okulların ise gelecek günlerde açılacağını kaydetti.

Aude Valiliği ayrıca, bölgede gıda ve ilk yardım malzemeleri dağıtımı gerçekleştiren bir kamyonu yağmalayan 5 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Edouard Philippe, önceki gün bölgede yaptığı incelemeler sırasında, meteoroloji yetkililerinin şiddetli yağış beklentisi hakkında uyarıda bulunduğunu fakat yağışın ve rüzgarın yoğunluğu konusunda yanıldığını açıklamıştı.

İçişleri Bakanı Christophe Castaner ise dün yaptığı açıklamada, olaydan zarar gören vatandaşlara acil yardım sağlanacağını söylemişti.

Meteoroloji Müdürlüğü, Aude bölgesinde ilan edilen kırmızı alarmı dün turuncuya çevirmişti.

Alarm bugün itibarıyla tehlikenin geçtiğini bildiren sarı seviyeye çekilerek bölgede suların çekilmeye başladığı ve durumun normale döndüğü belirtilmişti.

Kaynak: AA