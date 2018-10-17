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ABD'den İdlib açıklaması: Bir grup terörist ayrıldı

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey, İdlib'den bir grup teröristin ayrıldığını söyledi.

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ABDden İdlib açıklaması: Bir grup terörist ayrıldı

Suriye'deki son durumu değerlendirmek üzere Türkiye'de bir dizi görüşme gerçekleştiren Jeffrey'den İdlib açıklaması geldi.

James Jeffrey, Türkiye ve Rusya'nın Soçi mutabakatının ardından İdlib'de oluşturulan silahtan arındırılmış bölgeden bir grup teröristin ayrıldığını söyledi.

Jeffrey, "Ağır silahların çekilmesi tüm taraflarca tamamlandı." dedi.  

Jeffrey, Türkiye'deki resmi temaslarının yanısıra Ankara'da Suriyeli muhaliflerde de bir görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerde Soçi mutabakatı, sivillerin korunması ve siyasi çözüm konuları ele alındı. 

Kaynak: TRT Haber

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