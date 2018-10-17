Rusya Devlet Başkanı Putin Suriye zirvesi için Türkiye'ye geliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, en son 17 Eylül'de Rusya'nın Soçi kentinde yapılan Soçi Zirvesi'nde bir araya gelmişti.

Yaptıkları görüşmeler neticesinde İdlib'de silahlardan arındırılmış bir bölge oluşturulmasına karar verdiklerini belirten iki lider, önümüzdeki günlerde İstanbul'da Erdoğan'n ev sahipliğinde düzenlenecek olan dörtlü Suriye zirvesinde yeniden bir araya gelecek.

Putin'in Türkiye'ye geleceğini, Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov duyurdu.

Peskov, toplantıya ilişkin hazırlıkların sürdüğünü vurguladı, Rusya Devlet Başkanı Putin'in zirvede yer alacağını söyledi.

Merkel ve Macron'un da katılması bekleniyor

İstanbul'daki dörtlü Suriye zirvesine, Putin'in yanı sıra Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Emanuelle Macron'un da katılması bekleniyor.

Önümüzdeki günlerde gerçekleştirilmesi öngörülen zirve kapsamında, hazırlıklar diplomatik seviyede sürdürülüyor.

Toplantıda, başta Suriye'deki siyasi geçiş süreci olmak üzere, terörle mücadele ve Fırat'ın doğusundaki YPG/PKK varlığı detaylı olarak masaya yatırılacak.

Kaynak: TRT Haber