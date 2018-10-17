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Yunanistan Dışişleri Bakanı istifa etti

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kotzias istifa etti. Başbakanlık ofisi, Aleksis Çipras'ın, Kotzias'ın istifasını kabul ettiğini duyurdu.

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Yunanistan Dışişleri Bakanı istifa etti

Yunanistan merkezli Kathimerini gazetesinde yer alan habere göre Yunanistan Başbakanlık Basın ofisi, Başbakan Aleksis Çipras'ın, Nikos Kotzias'ın istifasını kabul ettiğini ve 3,5 yıl boyunca ülkeye yaptığı katkılardan dolayı kendisine teşekkür ettiğini açıkladı.

Dışişleri bakanlığına yakın kaynaklara dayandırılan haberde, Kotzias'ın, Makedonya isminin kullanılması konusunda hükümet içerisinde başlayan tartışmanın ardından istifa ettiği iddia edildi.

Aynı kaynaklar, salı günü yapılan kabine toplantısında Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos'un Kotzias'ı, "Dışişleri Bakanlığının gizli fonlarını kötü yönetmek ve milyarder yatırımcı George Soros'un adamı olmakla" suçladığını, bu suçlamaların Kotzias'ı derinden rahatsız ettiğini söyledi.

Olayla ilgili Yunanistan hükümetinden herhangi bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: TRT Haber, Kathimerini

Etiketler: Yunanistan, Nikos Kotzias, istifa
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