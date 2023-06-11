Fransa'daki bıçaklı saldırının faili özel hücreye alındı

Fransız televizyon kanalı BFMTV'nin haberine göre tutuklu yargılanmasına karar verilen zanlı, neredeyse hiçbir şeyin bulunmadığı boş hücreye alındı.

Abdalmasih H'nin yaşamına son vermesine sebep olabilecek herhangi bir nesnenin bulunmadığı özel hücre, kamerayla gözetleniyor.

Zanlının hala ifade vermeyip sessizliğini koruduğu belirtiliyor.

Olay

Fransa'nın Annecy kentinde 8 Haziran sabahı Hıristiyan olduğunu açıklayan Suriyeli sığınmacı, parkta çevredekilere bıçakla saldırmış, 4'ü çocuk 6 kişiyi yaralamıştı.

Polisin gözaltına aldığı zanlının üst aramasında bir silah, Hristiyanlıkla ilgili iki resim, haç kolye, 480 euro ve İsveç menşeli sürücü belgesi bulunmuştu.

İçişleri Bakanı Gerald Darmanin, 2013'te iltica talebi İsveç'te kabul edilen zanlının, bu ülkede oturum izni olduğunu belirtmiş, ayrıca İtalya ve Fransa'da iltica talebinde bulunduğunu, bu talebi reddettiklerini açıklamıştı.

Ülke basını, saldırıda yaralananların arasında 78 yaşında Türk kökenli kişinin de olduğunu yazmıştı.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne, saldırının ardından bölgede yaptığı açıklamada, bıçaklanan 6 kişinin arasında bir İngiliz ve bir Hollanda vatandaşının olduğunu belirtmiş ancak yaralı Türk vatandaşına dair bilgi paylaşmamıştı.

Annecy Cumhuriyet Savcısı Line Bonnet-Mathis de dün saldırıda yaralanan 6 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığını, yaralı 4 çocuğun tedavisinin sürdüğünü açıklamıştı.