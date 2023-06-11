Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orman yangınının sürdüğü bölgede inceleme yaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, orman yangınının çıktığı Abay eyaletinde incelemelerde bulundu.

Tokayev, söndürme çalışmalarını havadan izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangında hayatını kaybeden 14 orman işçisinin ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Tokayev, 12 Haziran’da ülkede "Ulusal Yas Günü" ilan edileceğini duyurdu.

Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 5 noktada yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

[Fotoğraf: AA]

60 bin hektarı aşkın alanı etkileyen yangına binden fazla itfaiye eri, yüzlerce ekipman ve helikopterlerin yanı sıra askeri birlikler de müdahalede bulunuyor.

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletine bağlı Semey Ormanı'nda 8 Haziran’da yangın çıkmış, alevlere ilk müdahale eden 14 orman işçisinin cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklanmıştı.