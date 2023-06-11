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Dünya
AA 11.06.2023 13:13

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orman yangınının sürdüğü bölgede inceleme yaptı

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Abay eyaletinde süren orman yangınını söndürme çalışmalarını inceledi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev, orman yangınının sürdüğü bölgede inceleme yaptı
[Fotograf: AA]

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Tokayev, orman yangınının çıktığı Abay eyaletinde incelemelerde bulundu.

Tokayev, söndürme çalışmalarını havadan izleyerek yetkililerden bilgi aldı.

Yangında hayatını kaybeden 14 orman işçisinin ailelerine taziye ziyaretinde bulunan Tokayev, 12 Haziran’da ülkede "Ulusal Yas Günü" ilan edileceğini duyurdu.

Kazakistan'da orman yangını: 14 işçi hayatını kaybetti
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Kazakistan Olağanüstü Haller Bakanlığından yapılan açıklamaya göre 5 noktada yangını söndürme ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

60 bin hektarı aşkın alanı etkileyen yangına binden fazla itfaiye eri, yüzlerce ekipman ve helikopterlerin yanı sıra askeri birlikler de müdahalede bulunuyor.

Kazakistan’ın doğusundaki Abay eyaletine bağlı Semey Ormanı'nda 8 Haziran’da yangın çıkmış, alevlere ilk müdahale eden 14 orman işçisinin cansız bedenlerine ulaşıldığı açıklanmıştı.

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