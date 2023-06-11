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Dünya
AA 11.06.2023 11:59

Kuzey Kore’nin uydu fırlatma takvimi sona ermesine rağmen Seul hala tetikte

Kuzey Kore’nin uydu fırlatma takvimi sona ermesine rağmen Güney Kore’nin halen tetikte olduğu duyuruldu.

Kuzey Kore’nin uydu fırlatma takvimi sona ermesine rağmen Seul hala tetikte
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk-yeol’un ofisinden yapılan açıklamada, Kuzey Kore’nin uydu fırlatma takvimi sona ermiş olsa da Pyongyang yönetiminin, önceden haber vermeksizin herhangi bir zamanda uzun menzilli balistik füze fırlatabileceği, bu nedenle de Seul’un gardını düşürmeyerek tetikte beklediği bilgisi verildi.

Güney Kore ve ABD’nin gözetleme faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, Seul, Washington ve Tokyo arasındaki erken füze uyarı bilgilerinin paylaşılmasına devam edileceği vurgulandı.

Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapması yasaklanmıştı

Kuzey Kore'nin 31 Mayıs'taki fırlatma denemesinin, taşıyıcı roket sisteminde yaşanan arıza nedeniyle başarısız olduğu bildirilmişti.

ABD ve BM de Kuzey Kore'nin balistik füze teknolojisini kullanarak yaptığı başarısız askeri casus uydu fırlatma denemesini kınamıştı.

BMGK, nükleer silah programı nedeniyle uyguladığı yaptırımlar kapsamında Kuzey Kore'nin güdümlü füze teknolojisiyle fırlatış yapmasını yasaklamıştı.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong da askeri casus uydu fırlatma denemesine ilişkin yakında uzaya "düzgün" şekilde uydu fırlatacaklarını belirtmişti.

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