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Dünya
AA, TRT Haber 11.06.2023 13:51

Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı

Yunan makamları, düzensiz göçmenlerin ülkeye yasa dışı geçişlerini engellemek için Türkiye sınırı yakınlarındaki Yeni Bosna köyüne geçici metal çit kurma kararı aldı.

Yunanistan'dan Türkiye sınırına geçici çit kurma kararı
[Fotograf: Reuters]

Yunan basınında yer alan haberlere göre, Genelkurmay Başkanı Konstantinos Floros son günlerde ülkeye giren düzensiz göçmenlerin sayısında artış kaydedildiği iddiaları üzerine Türkiye sınırına geçici çit kurulması emrini verdi.

Geçici çitin 100 metre uzunluğunda olacağı duyuruldu.

Yunanistan'da son günlerde Türkiye'nin düzensiz göçmenlerin yasa dışı geçişlerine "izin verdiği" öne sürülmüş ve iddiaların geçeği yansıtmadığı ifade edilmişti.

In.gr haber portalının adı açıklanmayan hükümet yetkilileri ve askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde, Atina hükümetinin elinde, Türkiye'nin Meriç ve Ege'de düzensiz göçmenlerin geçişine izin verdiği iddialarını ispatlayacak bir kanıtın olmadığı vurgulanmıştı.

Haberde, kaynakların, Meriç'teki duruma ilişkin, "İşler her zamanki gibi" ifadesini kullandıkları, Yunanistan'a geçen düzensiz göçmenlerin sayısındaki artışın mevsimsel sebeplerle Meriç Nehri'ndeki su seviyesinin azalmasından dolayı yaşandığını anlattıkları kaydedilmişti.

Yunanistan'ın "geri itme" operasyonları

Geri itme operasyonları gibi birçok uygulama ile göçmenlerin canını hiçe sayan Yunanistan, sık sık eleştiriliyor.

Son olarak Avrupa Komisyonu Atina'ya göç akınının idare edilmesiyle ilgili bir uyarı mektubu gönderdi.

41 sayfalık uyarı mektubunda sınır koruma ve göçmenler konusunda önerilere de yer verildi.  

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