Parçalı Bulutlu 23.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 10.07.2023 17:01

Fransa'da yaz sıcakları nedeniyle 7 vilayette "turuncu" alarm

Fransa'da artan yaz sıcakları nedeniyle 7 vilayette "turuncu" alarm verildi.

Fransa'da yaz sıcakları nedeniyle 7 vilayette "turuncu" alarm

Fransız Meteoroloji İdaresi açıklamasında, artan hava sıcaklığı nedeniyle 7 vilayette "turuncu", 25 vilayette "sarı" alarm verildiği belirtildi.

Sıcaklığın, ülkenin güneyindeki Provence-Alpes-Cote d'Azur bölgesinde 37 ila 40 derece, Auvergne-Rhone-Alpes bölgesinde 35 ila 38 derece arasında değişeceği bildirildi.

Gece ise havaların bu bölgelerde ve Akdeniz'e yakın yerlerde 20 santigrat derecenin üzerinde seyredeceği kaydedildi.

Özellikle Lyon civarı ve güneydoğu bölgesini daha fazla etkileyen sıcaklığın, çarşamba gününden itibaren düşmesinin beklendiği ifade edildi.

ETİKETLER
Fransa
Sıradaki Haber
Kazakistan ile Özbekistan arasında 19 yıllık, devlet sınırlarını belirleme süreci tamamlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:23
Cumhurbaşkanı Erdoğan yarın Biden ile görüşecek
17:18
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 33 gözaltı
17:26
İstanbul'da su borusu patladı: Cadde göle göndü
17:04
Sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerine çıkacak
17:04
Selden komşularının yardımı ile kurtulan kişi yaşadıklarını anlattı
16:52
Kazakistan ile Özbekistan arasında 19 yıllık, devlet sınırlarını belirleme süreci tamamlandı
Giresun'da şiddetli yağış etkili oluyor
Giresun'da şiddetli yağış etkili oluyor
FOTO FOKUS
İstanbul'da su borusu patladı: Cadde göle göndü
İstanbul'da su borusu patladı: Cadde göle göndü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ