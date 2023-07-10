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Dünya
Reuters 10.07.2023 16:32

Beyaz Saray: Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedeflerini destekliyoruz

Beyaz Saray, ABD'nin Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedeflerini her zaman desteklediğini ve desteklemeye devam ettiğini belirterek, bu görüşmelerin Türkiye ile bloğun 27 üyesi arasında bir mesele olduğunu söyledi.

Beyaz Saray: Türkiye'nin Avrupa Birliği üyelik hedeflerini destekliyoruz

NATO ve ABD Türkiye'nin AB'ye katılma hedefine destek verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önce gelin Türkiye'nin Avrupa Birliği'nde önünü açın, ondan sonra biz de İsveç'in önünü açalım" açıklaması yaptı.

Destek açıklamaları peşpeşe geldi. İlk açıklama ABD'den geldi.

Beyaz Saray, "ABD her zaman Türkiye'nin AB üyeliğini desteklemiştir ve desteklemeye devam etmektedir" açıklaması yaptı.

Açıklamada "Türkiye'nin üyelik başvurusu süreci AB ve Türkiye arasında bir konudur" denildi.

Sullivan, "Odak noktamız NATO İttifakına katılmaya hazır olan İsveç" dedi.

NATO'dan da Türkiye'ye destek açıklaması geldi.

NATO Genel Sekreterm Jens Stoltenberg, Vilnius zirvesi öncesinde "Türkiye'nin AB'ye katılma hedefini destekliyorum." diye konuştu.

İsveç'in NATO üyeliğini de değerlendirdi. "İsveç'i en kısa zamanda üye yapmak için çok çalışıyoruz. İsveç için Vilnius'ta olumlu bir karar almak hala mümkün" ifadesini kullandı.

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