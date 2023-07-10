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Dünya
AA 10.07.2023 16:51

Kazakistan ile Özbekistan arasında 19 yıllık, devlet sınırlarını belirleme süreci tamamlandı

Kazakistan ile Özbekistan arasında 19 yıl süren devlet sınırlarının belirlenmesine ilişkin sürecin tamamlandığı bildirildi.

Kazakistan ile Özbekistan arasında 19 yıllık, devlet sınırlarını belirleme süreci tamamlandı

Kazakistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aybek Smadiyarov, haftalık basın toplantısında, 4 Temmuz itibarıyla Kazak-Özbek devlet sınırının belirlenmesine ilişkin anlaşmanın iki ülkede yürürlüğe girdiğini belirtti.

​​​​​​​Smadiyarov, söz konusu anlaşmanın 2 Aralık 2022’de cumhurbaşkanları tarafından imzalandığını ve daha sonra iki ülke parlamentolarınca onaylandığını kaydederek, “Böylece, Kazakistan ile Özbekistan arasında devlet sınırının belirlenmesine ilişkin 19 yıllık süreç tamamen sona erdi.” dedi.

Kazakistan’ın Özbekistan ile 2 bin 357 kilometre uzunluğunda sınıra sahip olduğunu aktaran Smadiyarov, 8 bin sayfadan oluşan anlaşma ile iki ülke arasındaki devlet sınırının bin 301 işaret ile belirlendiğini sözlerine ekledi.

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