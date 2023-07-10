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Dünya
AA 10.07.2023 16:50

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle can kaybı 80'e yükseldi

Pakistan’da 25 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80’e çıktı.

Pakistan'da muson yağmurları nedeniyle can kaybı 80'e yükseldi

Ulusal Afet Yönetim Ajansı (NDMA) açıklamasına göre, şiddetli yağışlar nedeniyle son 24 saatte Pencap, Sindh ve Belucistan eyaletlerinde 4 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Ülkede 25 Haziran’dan bu yana etkili muson yağmurlarının yol açtığı afet ve kazalarda ölenlerin sayısı 80’e yükseldi, yaralananların sayısı ise 142 oldu.

Her yıl haziran-eylül döneminde muson yağmurları, Pakistan'da büyük hasara yol açıyor.

Pakistan'da geçen sene muson yağmurlarının yol açtığı seller nedeniyle 1739 kişi ölmüştü. Sel felaketinin ülkeye maliyetinin 30 milyar doların üzerinde olduğu açıklanmıştı.

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