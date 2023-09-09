Fransa'da üç sendika, okullardaki abaya yasağını Danıştay'a taşıdı

Avukat Lucie Simon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sud Education Paris, La Voix Lyceenne ve Le Poing Leve Lycee sendikaları, okullardaki abaya yasağı kararı için yürütmeyi durdurma talebiyle 4 Eylül'de Danıştay'a başvurdu.

Sendikalar, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın neyin dini nitelikte olduğuna karar vermeye yetkisi olmadığını savundu.

Abayanın dini bir kıyafet olarak tanımlanamayacağını belirten sendikalar, yasağın ayrımcılığa sebebiyet vereceğini kaydetti.

Sendikalar, okullardaki abaya yasağının askıya alınmasını talep etti.

Eğitim Bakanı Attal, 27 Ağustos'ta okullarda abayanın yasaklanacağını duyurmuştu.

Müslümanların haklarını savunan ADM Derneği, yasağı Danıştay'a taşınmıştı.

Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.