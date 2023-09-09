Açık 18.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 09.09.2023 00:26

Fransa'da üç sendika, okullardaki abaya yasağını Danıştay'a taşıdı

Fransa'da 3 sendikanın okullarda abaya (uzun elbise) yasağını bu hafta Danıştay'a taşıdığı bildirildi.

Fransa'da üç sendika, okullardaki abaya yasağını Danıştay'a taşıdı

Avukat Lucie Simon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre, Sud Education Paris, La Voix Lyceenne ve Le Poing Leve Lycee sendikaları, okullardaki abaya yasağı kararı için yürütmeyi durdurma talebiyle 4 Eylül'de Danıştay'a başvurdu.

Sendikalar, Eğitim Bakanı Gabriel Attal'ın neyin dini nitelikte olduğuna karar vermeye yetkisi olmadığını savundu.

Abayanın dini bir kıyafet olarak tanımlanamayacağını belirten sendikalar, yasağın ayrımcılığa sebebiyet vereceğini kaydetti.

Sendikalar, okullardaki abaya yasağının askıya alınmasını talep etti.

Fransa'nın Trappes kentinde abaya yasağına karşı gösteri düzenlendi
Fransa'nın Trappes kentinde abaya yasağına karşı gösteri düzenlendi

Eğitim Bakanı Attal, 27 Ağustos'ta okullarda abayanın yasaklanacağını duyurmuştu.

Müslümanların haklarını savunan ADM Derneği, yasağı Danıştay'a taşınmıştı.

Danıştay, 7 Eylül'de açıkladığı kararında, abaya yasağının "özel hayata saygı, ibadet ve eğitim haklarını" ihlal etmediği yönünde karar vermişti.

ETİKETLER
Fransa Danıştay
Sıradaki Haber
New York'taki Türkevi önünde Kur'an-ı Kerim'e saldırı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
01:07
Erzincan'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
01:04
Ürdün ve ABD'li yetkililer ikili ilişkiler ile bölgesel meseleleri görüştü
00:45
Elazığ'da ısı yalıtım malzemesi yüklü tır alev alev yandı
00:42
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 41 FETÖ şüphelisi yakalandı
00:55
Hakim ve savcı adaylarının atama işlemleri tamamlandı
00:53
Fitch Türkiye'nin kredi not görünümünü 'durağan'a çıkardı
Türkiye-Ermenistan maçı berabere bitti
Türkiye-Ermenistan maçı berabere bitti
FOTO FOKUS
Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada
Yıkım sırasında duvarın caddeye devrildiği anlar kamerada
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ