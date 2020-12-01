Ulusal Polis Soruşturma Birimince (IGPN), polisin cop darbesiyle yüzünden ağır yaralanan Ameer al Halbi'nin "yaralanma nedeninin araştırılması" için soruşturma başlatıldı.

Diğer yandan al Halbi'nin serbest haberci olarak çalıştığı Fransa resmi haber ajansı AFP Haber Direktörü Phil Chetwynd gazetecinin yaralanmasının kendilerini şaşırttığını ve şiddeti kınadıklarını açıkladı.

Al Halbi'nin diğer bütün gazeteci meslektaşları gibi Paris'teki gösterileri takip eden bir foto muhabiri olarak yasal hakkını kullandığını belirten Chetwynd, AFP'nin talebiyle olayın aydınlanması için polis tarafından bir "iç idari" soruşturmanın da başladığını söyledi.

Olay büyük tepki toplamıştı

Suriye'deki Esed rejiminden kaçarak Fransa'ya sığınmacı olan gelen foto muhabiri Ameer al Halbi 28 Kasım'da Fransa çapında düzenlenen polis şiddeti ve "genel güvenlik" yasa tasarısı karşıtı gösterilerde yüzünden ağır yaralanmış hastaneye kaldırılmıştı.

Al Halbi'nin görevini icra ettiği sırada polisin cop darbesiyle yaralandığı ileri sürülmüş, olay ülkede ve dünyada büyük tepki toplamıştı.

Sendikaları ve medya temsilcilerinden kınama

Fransa'da gazetecilik sendikaları ve medya kuruluşlarının temsilcileri, ülkede genel güvenlik yasa tasarısı karşıtı gösterilerde gazetecilere yönelik polis şiddetini kınadı.

Polislerin basın mensuplarına yönelik şiddetine ilişkin ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, ülke çapında cumartesi günü düzenlenen özgürlük yürüyüşü sırasında başkent Paris'te çok sayıda gazetecinin polis şiddetinin hedefi olduğu belirtildi.