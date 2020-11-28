Fransa'da hazırlanan tasarıya karşı çıkan kitleler sokağa indi. Başta Paris olmak üzere ülke genelinde protesto gösterileri düzenlendi.

Sivil toplum kuruluşları da söz konusu tasarı ile basın özgürlüğünün kısıtlanacağını ve polis şiddetinin cezasız kalacağını savunuyor. Düzenlemenin örtülü bir sansür anlamına geldiğini ifade ediyorlar.

Fransa'da göstericiler sokakta.



Yeni güvenlik yasa tasarısı ve polis şiddeti protesto ediliyor. pic.twitter.com/H7svvZSH75 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 28, 2020

Halk sokağa döküldü

Paris'teki gösteriler kısa zamanda şiddete dönüştü. Göstericiler sokaklarda ateşler yaktılar, çevredeki araçlara ve mağazalara zarar verdiler.

Polisin müdahale etmesi üzerine göstericilerle arasında çatışma çıktı. Polis, göstericileri dağıtmak için basınçlı su ve biber gazı kullandı.

Protestolara yol açan Yasa Tasarısı, polisin görüntü, fotoğraf ve bilgilerini yayınlayanlara bir yıla kadar hapis ve 45 bin avroya kadar para cezası verilmesini öngörüyor.

Meclis'ten geçen tasarı, Ocak ayında Senato'nun onayına sunulacak.

Senatodan geçmesi halinde tasarı, bir kez daha Meclis'te oylanacak.

Göstericiler, geçen hafta bir siyahi müzik yapımcısının polis tarafından darp edilmesini ve 48 saat nezarette tutulmasını da protesto ediyor.