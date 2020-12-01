Haber Giriş: 1 Aralık 2020 Salı 05:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kolombiya'da çıkan yangında 320 aile evsiz kaldı
[Harita: TRT Haber]
Kolombiya'da 3 bloklu ahşap evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında 2 kişi hayatını kaybetti, 320 aile evsiz kaldı.
Ülkenin Choco bölgesine bağlı Riosucio kentinde, daha çok düşük gelirli ailelerin ikamet ettiği ahşap evlerin bulunduğu 3 blokta yangın çıktı.
Yangında, 70'den fazla ahşap ev küle dönerken, 2 kişi öldü, 320 aile ise evlerini kaybetti.
Olaya ilişkin açıklama yapan Devlet Başkanı Ivan Duque, yangından etkilenen ailelere gerekli yardımların sağlanması için talimat verdiğini belirterek, "Belediye başkanıyla görüştüm, Ulusal Afet Risk Yönetimi Birimi ile kentte bir müdahale mekanizması başlatmalarını istedim. Ayrıca İçişleri Bakan Yardımcısı Daniel Palacios, evleri yanan kişilerin durumunu yerinde incelemek için bölgeye gidecek" dedi.
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