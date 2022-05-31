Haber Giriş: 31 Mayıs 2022 Salı 00:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da savcılık, Şampiyonlar Ligi finali için sahte bilet soruşturması açtı
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa'da savcılık, 28 Mayıs Cumartesi gecesi Real Madrid ve Liverpool arasında oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi stadın etrafında yaşanan olayların nedeni olduğu ileri sürülen "sahte bilet” iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.
Adli kaynaklara göre, Paris Emniyet Müdürü Didier Lallement'ın suç duyurusunun akabinde Bobigny Savcılığı “organize dolandırıcılık” gerekçesiyle soruşturma açtı.
Soruşturmanın, Liverpool yetkililerinin beyanlarının aksine Fransız otoritelerin 30-40 bin Liverpool taraftarının stada sahte biletlerle girmeye çalıştığına ilişkin iddialarını açıklığa kavuşturması bekleniyor.
Etiketler: Fransa Şampiyonlar Ligi
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