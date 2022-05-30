Haber Giriş: 30 Mayıs 2022 Pazartesi 23:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna: Rus birlikleri Herson bölgesindeki Nikolayevka'dan çekildi
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus askerlerinin, Herson bölgesindeki Nikolayevka yerleşim yerinde ağır kayıplar verdiğini ve geri çekildiğini duyurdu.
Başkanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaşta yaşanan gelişmelere ilişkin bilgiler paylaşıldı.
Açıklamada, Herson bölgesinde Nikolayevka yerleşim yerinde şiddetli çatışmalar çıktığı, Rus güçlerinin bu çatışmada ağır kayıplar verdiği ve bu nedenle çekilmek zorunda kaldığı duyuruldu.
Öte yandan Rus ordusunun, Dnipro bölgesindeki Slobojankiy yerleşimi yönünde saldırıya hazırlanmaya devam ettiği aktarıldı.
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