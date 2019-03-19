Fransa Başbakanı Edouard Philippe, "Sarı Yelekliler"in cumartesi günü düzenlediği protestolarda şiddet olaylarının çıkması üzerine, Paris Emniyet Müdürü'nün görevden alındığını açıkladı.

Fransa Başbakanı Philippe, alınan yeni güvenlik önlemleri kapsamında, bundan sonra ülkenin bazı bölgelerinde protestoların yasaklanacağını söyledi.

Edouard Philippe, gösterilerden en çok etkilenen ve aralarında radikal unsurların olduğunu anladıkları yerde hemen "Sarı Yelekliler"in protestolarının yasaklanacağını belirtti.

Protestoların yasaklanacağı yerler arasında, başkent Paris'in Champs-Elysees Caddesi, Bordeaux'nun Pey-Berland bölgesi ve Toulouse'daki Capitol Meydanı'nın da yer aldığı açıklandı.

"Sarı Yelekliler"in protestoları

Akaryakıt zamları ve ekonomik koşullara tepki olarak 17 Kasım 2018'de başlayan ancak daha sonra Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşıtlığa dönüşen "Sarı Yelekliler"in gösterileri, 18. haftasında yoğun güvenlik önlemleri altında gerçekleşmişti.

Göstericiler, cumartesi günü Paris'in Champs-Elysees Caddesi'nde toplanmıştı. Polis, taş ve şişe atan gruba biber gazı ve tazyikli suyla müdahale etmişti.

Caddede birkaç barikatı ateşe veren göstericiler, camlarını kırdıkları birçok mağaza ve restoranı yağmalamıştı. Kalabalık ayrıca, caddedeki birkaç ünlü markanın mağaza ve restoranını yakmıştı.

Gösteride, Champs-Elysees Caddesi çevresinde bir binanın zemin katında bulunan bankada yangın çıkmış, alevlerin üst katlara sıçradığı yangında 2'si polis 11 kişi hafif yaralanmıştı.

Şiddet oranının geçen haftalara göre daha yüksek olduğu görülen başkentteki gösteride, 192 kişinin gözaltına alındığı ve 17'si polis 42 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Kaynak: Reuters, CNN International