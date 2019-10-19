Akaryakıt zamları ve kötü ekonomik koşullara tepki olarak başlayan, daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron yönetimine karşı gösterilere dönüşen sarı yeleklilerin eylemleri devam ediyor.

İçişleri Bakanlığı açıklama yapmadı

Paris'te eylemcilerin çeşitli sokaklarda yürüdüğü gösteride olay yaşanmadı.

Toulouse'da 300 kadar eylemcinin katıldığı gösteride gerginlik oldu. Şehir merkezine girmeye çalışan protestocular polisin engellemesiyle karşılaştı. Polis, protestoculara biber gazıyla müdahale etti.

Clermont-Ferrand'daki gösteride, polisin, hafta içinde çalışma şartlarını protesto etmek için eylem yapan itfaiyecilere biber gazı kullanmasına tepki gösterildi. Göstericiler, Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.

Bordeaux, Lille ve Lyon gibi kentlerde de eylemler yapıldı. Gösterilere yüzlerce kişi katıldı.

İçişleri Bakanlığı, geçen haftalarda olduğu gibi eylemlere katılanların sayısına ilişkin açıklama yapmadı.

Sarı yeleklilerin gösterileri, 17 Kasım 2018'de başlamıştı. Eylemlerde şu ana kadar 11 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 245'ten fazla kişi yaralandı ve 12 bin 107'den fazla kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA