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Dünya
AA 05.07.2023 11:19

Fransa'da protestolarda tahrip edilen yapıların yeniden inşası için acil yasa çıkarılacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, genç sürücünün polis kurşunuyla öldürülmesiyle ülkede çıkan gösterilerde tahrip edilen yapıların yanı sıra altyapının hızlı şekilde yeniden inşa edilmesi için acil yasa çıkaracaklarını belirtti.

Fransa'da protestolarda tahrip edilen yapıların yeniden inşası için acil yasa çıkarılacak
[Fotograf: Reuters]

Macron, Nanterre'de 27 Haziran'da Nael M. isimli genç sürücünün polis tarafından öldürülmesinin ardından ülke genelinde çıkan gösterilerden etkilenen 200'den fazla belediyenin başkanıyla Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.

Fransız basınındaki habere göre, Macron görüşmede, gösterilerde tahrip edilen binaların ve altyapının hızla yeniden inşa edilmesi için acil yasa çıkaracaklarını duyurdu.

Macron, bu kapsamda sigorta şirketlerine katı davranacaklarını da vurguladı.

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Eylemlerin ağır bilançosu

27 Haziran'dan bu yana devam eden protestolarda, 1105 binanın yanı sıra kamusal alanda 12 bin 202 nokta kundaklanmış, 5 bin 892 araç yakılmıştı.

Ülke genelinde 269 polis ve jandarma karakolu saldırıya uğramıştı.

Fransa'daki şiddetli protestolar

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki sürücü Nael M'yi öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı.

Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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