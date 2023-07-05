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Dünya
AA 05.07.2023 09:53

İran'da bir eczanede 5 kişiyi rehin alan saldırgan öldürüldü, rehineler kurtarıldı

İran'ın Fars eyaletine bağlı Şiraz kentinde bir eczanede 5 kişiyi rehin alarak etrafa ateş etmeye başlayan saldırgan öldürüldü.

İran'da bir eczanede 5 kişiyi rehin alan saldırgan öldürüldü, rehineler kurtarıldı
[Fotograf: AA]

İran'ın yarı resmi Mehr Haber Ajansına göre, dün akşam Şiraz'ın Sadra kasabasında bir eczaneyi soymaya çalışan 35 yaşlarındaki saldırgan 5 kişiyi rehin aldı.

Fars Eyaleti Emniyet Müdürü Reham Bahş Habibi, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle görevlilere ateş etmeye başlayan şahsın, polisin uyarılarına rağmen teslim olmayı reddederek, rehineleri öldürmekle tehdit ettiğini söyledi.

İranlı yetkili, polisin müdahalesiyle tüm rehinelerin kurtarıldığını saldırganın ise vurularak öldürüldüğünü belirtti. ​​​​​​​

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