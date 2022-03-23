Seine-Maritime Valiliği, yakın zamanda, belirlenen eğitim yasası ve bağlı olduğu “Educ’ and Valeurs” anlaşmasının dışında kaldığı gerekçesiyle Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler yasası kapsamında Rouen kentinde bir özel okulu kapattı.

Rouen Belediye Başkanlığının yorum yapmadığı kapanmaya, ülkedeki Müslüman çevreler tepki gösterdi.

Domes&Minarets adlı oluşum, Müslümanlara ait yapıların parçalanmasına Rouen’deki okulun kapatılmasıyla devam edildiğini belirtti.

Bir Twitter kullanıcısı da ayrılıkçılık yasasının Müslümanları bir araya getiren kültürel, dini, sosyal dokuyu parçalamak, Müslümanlara yönelik "cadı avı" için bir araç olduğunun altını çizdi.

Öte yandan ilkokul seviyesinde 2014’ten bu yana varlık gösteren okulun halihazırdaki 14 öğrencisinin kayıtlarının en kısa sürede başka okullara alınacağı öğrenildi.

Eğitimin yeterli titizlik ve ciddiyetle yapılmadığı ileri sürüldü

Seine-Maritime Valiliği, 17 Mart’ta "Milli Eğitim ve İçişleri Bakanlıklarının, radikal İslamcılık ve toplumsal ayrılıkçılıkla mücadele birimleri aracılığıyla bu okulları denetim altına almak için harekete geçtiği" okulun, Cumhuriyet Değerlerine Saygıyı Güçlendiren Prensipler yasası kapsamında kapatıldığını açıklamıştı.

Açıklamada, söz konusu okula Şubat ve Eylül 2021'de, bu yıl ise ocak ayında yapılan denetimlerde eğitimin yeterli titizlik ve ciddiyetle yapılmadığının belirlendiği ileri sürülerek okula gönderilen uyarıların yöneticilerce dikkate alınmaması üzerine Valiliğin okulu kapatma kararı aldığı duyurulmuştu.