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Dünya
AA 12.07.2024 19:55

Fransa'da Müslüman aileye saldıran kişiye 6 ay hapis

Fransa'da mahkeme, Müslüman bir ailenin seyahat ettiği araca ırkçı söylemlerde bulunarak ateş açan kişiye 6 ay hapis cezası verdi.

Fransa'da Müslüman aileye saldıran kişiye 6 ay hapis
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]

Fransa'nın Bas-Rhin eyaletine bağlı Saverne'de mahkeme, ırkçı ifadeler kullanarak Müslüman ailenin seyahat ettiği araca ateş açan 61 yaşındaki şahıs hakkında hükmünü verdi.

Saverne Savcısı Aline Clerot, şahsı 5 yıl silah bulundurmaktan men edip 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

Müslüman karşıtı eylemlerin sayısı arttı

6 Temmuz’da meydana gelen olayda, bir şahıs Bas-Rhin vilayetine bağlı Wangenbourg-Engenthal'de yolunu arayan Müslüman bir ailenin bulunduğu araca ateş etti. Şahıs Müslüman aileye yönelik "Pis Araplar, mahallelerinize dönün" gibi ırkçı ifadeler kullandı.

İçişleri Bakanlığı 2023 yılında 242 Müslüman karşıtı eylemde bulunulduğunu ve bu eylemlerin sayısında bir önceki yıla kıyasla yüzde 30 artış kaydedildi.

Fransa'da 2023'te ırkçı, yabancı düşmanı ve din karşıtı yaklaşık 15 bin suçtan 8 bin 500'ünün yüksek ve orta seviyede suç kategorisine girdiği, bu rakamda 2022'ye kıyasla yüzde 32 artış olduğu açıklanmıştı.

Fransa'da 2023'te din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı
Fransa'da 2023'te din ve etnik kökene dayalı ırkçı suçlar arttı

Raporda, yüksek ve orta seviyede suç kategorisine giren ırkçı suçların yüzde 61'inin hakaret, provokasyon veya alenen aşağılama olarak vuku bulduğu kaydedildi.

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