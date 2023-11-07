Fransa'da muhalif partili milletvekillerinden Gazze'de ateşkes çağrısı

İsrail'in Gazze'deki saldırıları devam ederken, muhalefet cephesinin önemli isimlerinden Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisi Meclis Grup Başkanvekili Mathilde Panot, Filistin'in Paris Büyükelçisi Hala Abou-Hassira'yı Ulusal Meclis'te ağırladıklarını X sosyal medya platformundan duyurdu.

Panot, Abou-Hassira'nın, ailesinin büyük bir kısmını Gazze'deki bombaların ve yıkılan binaların enkazlarında öldüğünü belirtti.

Fransız milletvekillerinden ateşkes çağrısı

Büyükelçi Abou-Hassira da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, Boyun Eğmeyen Fransa (LFI), Yeşiller Partisi (EELV) ve Fransa Komünist Partisi'nin (PCF) Fransız meclisinde Gazze'de derhal ateşkes sağlanması için çağrıda bulunduğunu ifade etti.

Büyükelçi, uluslararası hukukun üstünlüğünü göstermek ve masum hayatları kurtarmak için gösterdikleri dayanışmaları ve kararlıkları için milletvekillerine teşekkürlerini iletti.

Abou-Hassira, meclis bahçesinde Fransız milletvekilleriyle çektiği fotoğrafı da paylaştı.

Fotoğrafta, boynunda Filistin kültürünün bir parçası olan Filistin kefiyesi motifli bir atkı takan Abou-Hassira'nın kalabalık bir grup Fransız milletvekiliyle "Gazze ve Batı Şeria'daki katliama son verin. Derhal ateşkes" yazılı dövizi taşıdığı görülüyor.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 30'a yükselirken, Kassam Tugayları'nın elinde 242 İsrailli esir bulunuyor. İşgal altındaki Batı Şeria’da da 1 İsrail askeri öldü.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail'in saldırılarda 4 bin 237'si çocuk, 2 bin 719'u kadın olmak üzere 10 bin 328 Filistinli öldürüldü, en az 25 bin kişi yaralandı.

Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler 163 Filistinliyi öldürdü.

İsrail ordusu, Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesini, Nasr Çocuk Hastanesini, El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayı'na bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini vurdu. Saldırılarda yüzlerce kişi öldü ve yaralandı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 63 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.