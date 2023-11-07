Gazze'de insanlık dramı: Kıtlık ve susuzlukla mücadele ediyorlar

İsrail'in saldırılarında 4 bin 237'si çocuk ve 2 bin 719'u kadın olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bin 328'e yükseldiği açıklandı.

Enkaz altında kalanlara ulaşılamazken, yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veriliyor.

Gazze'de 2 bin 800'den fazla kişi hala enkaz altında...

"Hayatta kalan Filistinlileri çıkaracak kimse yok"

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kurucusu Ramy Abdu, cenazelere ulaşılamadığına dikkati çekti.

"Hayatta kalan Filistinlileri ise çıkaracak kimse yok" ifadesini kullandı.

İnsani dramın yaşandığı Gazze Şeridi'nde kıtlık ve susuzluk tehdidiyle de mücadele ediliyor.

Temiz su için saatlerce kuyrukta bekleyen çocuklar...

Çocukların, bir tas çorba almak için ellerindeki kapları uzatması yürekleri burkuyor.

Filistinliler, bir kap temiz su için saatlerce kuyrukta bekliyor.

Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk, yüksek oranda çocuk ölümlerine yol açıyor. Halk, temiz su kaynaklarının azalması nedeniyle denizden su içip yıkanıyor.

Uzmanlar su kıtlığı nedeniyle salgın riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti.