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Dünya
TRT Haber 07.11.2023 20:10

Gazze'de insanlık dramı: Kıtlık ve susuzlukla mücadele ediyorlar

İsrail'in saldırdığı Gazze Şeridi'nde insanlık dramı günden güne büyüyor. Gazze'deki gıda ve su kıtlığı yüksek oranda çocuk ölümlerine yol açıyor. Temiz su kaynaklarının olmaması salgın riskini beraberinde getiriyor.

İsrail'in saldırılarında 4 bin 237'si çocuk ve 2 bin 719'u kadın olmak üzere hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 10 bin 328'e yükseldiği açıklandı.

Enkaz altında kalanlara ulaşılamazken, yıkıntılar arasında yaşam mücadelesi veriliyor. 

Gazze'de 2 bin 800'den fazla kişi hala enkaz altında...

Enkaz altında kalan çocukları elleriyle kazarak kurtardılar
Enkaz altında kalan çocukları elleriyle kazarak kurtardılar

"Hayatta kalan Filistinlileri çıkaracak kimse yok"

Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü'nün kurucusu Ramy Abdu, cenazelere ulaşılamadığına dikkati çekti.

"Hayatta kalan Filistinlileri ise çıkaracak kimse yok" ifadesini kullandı.

İnsani dramın yaşandığı Gazze Şeridi'nde kıtlık ve susuzluk tehdidiyle de mücadele ediliyor.

Gazze'de saldırının boyutu: Dakikada bir yaralı, saatte 15 ceset
Gazze'de saldırının boyutu: Dakikada bir yaralı, saatte 15 ceset

Temiz su için saatlerce kuyrukta bekleyen çocuklar... 

Çocukların, bir tas çorba almak için ellerindeki kapları uzatması yürekleri burkuyor.

Filistinliler, bir kap temiz su için saatlerce kuyrukta bekliyor.

Gazze Şeridi'nde açlık ve susuzluk, yüksek oranda çocuk ölümlerine yol açıyor. Halk, temiz su kaynaklarının azalması nedeniyle denizden su içip yıkanıyor.

Uzmanlar su kıtlığı nedeniyle salgın riskinin yüksek olduğuna dikkat çekti. 

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Filistin - İsrail Çatışması Gazze
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