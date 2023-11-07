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Dünya
AA 07.11.2023 20:25

Ukrayna'da saldırı uyarı sirenleri nedeniyle maç 4,5 saatte tamamlanabildi

Ukrayna 1. Futbol Ligi'nde (Premier Lig) Dnipro-1 ile Oleksandriya arasındaki karşılaşma, hava saldırısı uyarı sirenleri nedeniyle 4 saat 36 dakikada tamamlanarak lig tarihinin en uzun maçı oldu.

Ukrayna'da saldırı uyarı sirenleri nedeniyle maç 4,5 saatte tamamlanabildi
[Temsili fotoğraf: AP]

Ukrayna'daki Dnipro Arena'da oynanan maç, sirenlerinin çalmasıyla planlanandan 15 dakika geç başladı. Ev sahibi Dnipro-1, 34. dakikada Oleksandr Filippov'un golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci devrenin başlarında sirenlerin çalmasıyla soyunma odasına giden oyuncuların maçı tamamlaması kolay olmadı. Aynı gerekçeyle birçok kez yarıda kesilen karşılaşma, 4 saat 36 dakikada sona erdi ve lig tarihinin en uzun maçı olarak kayıtlara geçti.

Mücadeleden 1-0 galip ayrılan Dnipro-1, 27 puanla ikinci sıraya yükseldi. Oleksandriya ise 10 puanla 14. sırada kaldı.

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