Anayasa Konseyinin 5 Ağustos'ta onayladığı COVID-19 ile mücadele yasası kapsamındaki sağlık ruhsatı uygulaması, bölgeler arası yolculuklar, hastane, bakımevleri, alışveriş merkezleri hariç 50 kişiden fazla kapasiteli kapalı mekanlar, restoran, kafeterya, sinema salonları, müzeler ve ile eğlence parklara giriş için COVID-19 aşılarını tamamladığını belgelemeyi, son 72 saatte yapılmış negatif PCR testi sonucunu göstermeyi ya da son 6 ayda hastalığa yakalanıp iyileştiğini kanıtlamayı gerektiriyor.

Uygulama, yolculuklar dışında bu alanlarda maske kullanımı zorunluluğunu kaldırıyor.

İlk hafta müsamahalı uygulanacak

Hükümet sözcüsü Gabriel Attal'ın uygulamanın ilk haftasında müsamahalı olunacağını açıklamıştı.

Sağlık ruhsatı uygulamasının yanı sıra bazı meslek gruplarına COVID-19 aşısını eylül ayından itibaren zorunlu hale getiren tartışmalı COVID-19 ile mücadele yasası "sağlık diktatörlüğü" olarak nitelendirilmiş, Fransa genelinde resmi verilere göre son 3 haftadır cumartesi günleri sayıları yüz binlerce kişinin katıldığı gösterilerde protesto edilmişti.