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Dünya
AA 03.01.2024 21:16

Fransa'da kırmızı alarm: Sel nedeniyle 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Fransa'nın kuzey vilayetleri Nord ve Pas-de-Calais'de etkili olan sel, 10 binden fazla hanenin elektriksiz kalmasına neden oldu.

Fransa'da kırmızı alarm: Sel nedeniyle 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı

Pas-de-Calais ve Nord vilayetlerinde dünden bu yana etkili olan kötü hava koşulları, bölge halkının hayatını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ulusal basındaki haberlere göre, sel ve su baskınlarının etkili olduğu 2 vilayette 10 binden fazla hane elektriksiz kaldı.

Söz konusu vilayetlerde kuvvetli rüzgar da etkili olurken, su baskınlarının yaşandığı Pas-de-Calais'de teyakkuz için en yüksek tehlike durumu olan "kırmızı alarm" bugün de devam etti.

Pas-de-Calais'de 50 kadar kasaba ve kenti etkileyen sel nedeniyle 198 kişi tahliye edildi.

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