Haber Giriş: 16 Nisan 2022 Cumartesi 12:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa’da iki Müslüman kıza saldıran kişi mahkemeye çıkacak
Fransa’da iki başörtülü Müslüman genç kıza saldıran kişi mahkemede yargılanmaya başlanacak.
Montpellier kentinde 12 Mart’ta iki Müslüman genç kıza saldıran 60’lı yaşlarındaki kişi, saldırıdan bir gün sonra gittiği karakolda gözaltına alınmış, olayla ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.
Mağdur kızların avukatı Nabil Boudi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, zanlının 14 Eylül’de Montpellier Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını belirtti.
Zanlıya mahkemede, saldırdığı mağdurların bir süre iş göremezliğine neden olma, inançlarını hedef alan kasıtlı şiddete başvurma ve alenen aşağılama suçlamaları yöneltilecek.
Etiketler: Fransa
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