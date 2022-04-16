Montpellier kentinde 12 Mart’ta iki Müslüman genç kıza saldıran 60’lı yaşlarındaki kişi, saldırıdan bir gün sonra gittiği karakolda gözaltına alınmış, olayla ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.

Mağdur kızların avukatı Nabil Boudi, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, zanlının 14 Eylül’de Montpellier Ceza Mahkemesi’nde yargılanacağını belirtti.

Zanlıya mahkemede, saldırdığı mağdurların bir süre iş göremezliğine neden olma, inançlarını hedef alan kasıtlı şiddete başvurma ve alenen aşağılama suçlamaları yöneltilecek.