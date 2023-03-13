Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, hafta sonu Landes'de 23 ölü yunus kıyıya vurdu.

Ölü yunusların batıdan esen rüzgar nedeniyle kıyıya vurduğu tahmin ediliyor.

Deniz hayvanları gözlemevi Pelagis, yunusların ölüm nedenini araştırmak için olay yerine intikal ederken yunuslardan bazılarının kaburgalarının kırık, yüzgeçlerinin de kesik olduğu gözlemlendi.

Pelagis'te gönüllü çalışan Pascal Ducasse, kıyıya vuran yunusların balıkçıların ağlarına takılarak öldükleri tahmininde bulunduklarını söyledi.