Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi 13:40Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da hafta sonu 23 ölü yunus kıyıya vurdu
[Fotograf: AA]
Fransa'nın güneybatısındaki Landes vilayetinde hafta sonu kıyıya vurmuş 23 ölü yunus bulundu.
Fransa'daki yerel ve bölgesel radyo istasyonları ağı France Bleu'nün haberine göre, hafta sonu Landes'de 23 ölü yunus kıyıya vurdu.
Ölü yunusların batıdan esen rüzgar nedeniyle kıyıya vurduğu tahmin ediliyor.
Deniz hayvanları gözlemevi Pelagis, yunusların ölüm nedenini araştırmak için olay yerine intikal ederken yunuslardan bazılarının kaburgalarının kırık, yüzgeçlerinin de kesik olduğu gözlemlendi.
Pelagis'te gönüllü çalışan Pascal Ducasse, kıyıya vuran yunusların balıkçıların ağlarına takılarak öldükleri tahmininde bulunduklarını söyledi.
Etiketler: Fransa
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