Haber Giriş: 27 Mayıs 2021 Perşembe 02:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fransa'da günlük vaka sayısı 10 binin üzerinde
[Fotoğraf: AA]
Fransa'da koronavirüs salgınında son 24 saatte 12 bin 646 vaka tespit edildi.
Fransa Halk Sağlığı Kurumundan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte hastanelerde 144 kişi hayatını kaybetti. Covid-19 salgınında can kaybı 109 bin 52'ye çıktı.
Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 12 bin 646 artışla 5 milyon 621 bin 696'ya yükseldi.
Hastanelerde 3 bin 330'u yoğun bakımda olmak üzere 18 bin 593 kişinin tedavisi devam ediyor.
Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Covid-19 aşısı yapılanların sayısı 24 milyon 98 bin 326'ya çıktı, bunlardan 10 milyon 102 bin 350'sine ikinci doz uygulandı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Aşısı
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