Macron hükümetinin yeni emeklilik reformu planlarını protesto etmek için Fransa’da aralarında demiryolu işçileri, öğretmenler ve hastane çalışanlarının bulunduğu yaklaşık 800 bin kişinin greve gitmesiyle Fransa’da hayat durdu.

Paris’teki 16 metro hattından 9'unun kapalı olması, çalışanları işe özel araçlarıyla gitmeye mecbur bıraktı.

[Fransa'da vatandaşlar, grev nedeniyle toplu taşıma yerine özel araçlarını kullanmak zorunda kaldı. Fotoğraf: Reuters]

Önde gelen havayolu şirketleri Air France, EasyJet ve Ryanair da yurt içi ve dışı uçuşlarının çoğunu iptal etti.

Öte yandan Fransa’nın en büyük kamu sendikası CGT'nin üst düzey üyelerinden Catherine Perret, Fransa halkını, “10 Aralık Salı günü herkesi sokağa davet ediyorum” diyerek protestoya çağırdı.

"Emeklilik sistemindeki değişim çok ağır olmayacak"

Fransa Sağlık Bakanı Agnès Buzyn da yerel bir radyo kanalına yaptığı açıklamada, hükümetin sendikanın endişelerini gördüğünü ve pazartesi günü sendika liderleriyle görüşmek için bir araya geleceğini duyurdu.

Buzyn, hükümetin emeklilik reformu planlarının detaylarını henüz oluşturmadığını söyledi ve hala "kaç yaşından itibaren emekli olunacağı, hangi neslin etkileneceği" gibi konular üzerinde tartışmaların devam ettiğinin altını çizdi.

Reformlarla ilgili Fransa Başbakanı Edouard Phillippe de, emeklilik sistemine uygulanacak olan değişimin "çok ağır" olmayacağını belirtirken, Cumhurbaşkanı Macron’un bu reformu uygulamada kararlı olduğuna dikkat çekti.

Paris'te olağanüstü güvenlik önlemleri

Paris'te grevin ilk günü polis, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın etrafında barikat kurarak yoğun güvenlik önlemleri almıştı.

[Sarı yelekli bir protestocu polisle karşı karşıya. 5 Aralık 2019, Paris. | Fotoğraf: AFP]

Başkentte güvenlik için 180'i motorlu 6 bin polis görevlendirilirken sarı yeleklilerin de katıldığı gösteriler nedeniyle ülkenin sembolü Eyfel Kulesi kapatılmıştı.

[Polisin kullandığı gazlara karşı koruyucu göz damlası kullanan bir gösterici. 5 Aralık 2019, Paris | Fotoğraf: AFP]

Türkiye'den Fransa'ya "orantısız güç" tepkisi

Anadolu Ajansı foto muhabiri Mustafa Yalçın, Fransız polisinin attığı gaz kapsülünün yüzündeki maskeyi delmesi sonucu sonucu yaralanmıştı.

Dışişleri Bakanlığı, Fransa'da güvenlik güçlerinin orantısız güç kullanmasının endişeyle karşılandığı açıklamasında bulundu.

[Fransız polisi protestoculara müdahale ediyor. 5 Aralık 2019, Paris | Fotoğraf: Reuters]

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Gösterileri dünyaya duyurmak için görev yapmaya çalışan, aralarında Anadolu Ajansı muhabirinin de yer aldığı basın mensuplarının polis müdahalesiyle yaralanmalarını, basın özgürlüğüne yönelik kabul edilemez bir fiziki müdahale olarak görüyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: DHA, AA