Dünya
İngiltere'de 14 yaşındaki Müslüman kız çocuğuna ırkçı saldırı07 Aralık 2019 Cumartesi 12:40 - Son Güncelleme 07 Aralık 2019 Cumartesi 12:41
İngiltere'de bir kadın, otobüste yolculuk eden 14 yaşındaki başörtülü kıza saldırdı.
Saldırı, Güney Yorkshire'daki Sheffield bölgesinde yaşandı.
Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kırmızı montlu 40'lı yaşlarındaki bir kadının başörtülü kıza bağırdığı ve otobüsün dışına savurarak darp ettiği görülüyor
Çevredekiler sadece seyretti
Tüm bunlar yaşanırken, çevredekilerin çoğu olayı sadece izlemekle yetindi.
Görüntülerin yayınlanmasının ardından birçok kişi olaya tepki gösterdi.
Kaynak: DHA
Etiketler: islam düşmanlığı İngiltere ırkçı saldırı