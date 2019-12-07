Saldırı, Güney Yorkshire'daki Sheffield bölgesinde yaşandı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüde, kırmızı montlu 40'lı yaşlarındaki bir kadının başörtülü kıza bağırdığı ve otobüsün dışına savurarak darp ettiği görülüyor

Çevredekiler sadece seyretti

Tüm bunlar yaşanırken, çevredekilerin çoğu olayı sadece izlemekle yetindi.

Görüntülerin yayınlanmasının ardından birçok kişi olaya tepki gösterdi.

Kaynak: DHA