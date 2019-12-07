Beşşar Esed Rejimi, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde hastane, okul ve ibadethaneleri hedef alıyor.

Cisri Şuur ilçesindeki Ortodoks kilisesi de onlardan biri.

Osmanlı'dan bu yana ayakta duran kilise, rejimin saldırılarında kullanılamaz hale geldi.

Beşşar Esed güçleri tarafından vurulan kiliseyi TRT Haber görüntüledi.

İdlib'in Cisri Şuur ilçesinde bir Ortodoks kilisesinde İncil'in sayfaları yanmış, yerlere saçılmış halde.

Duvarlar ve ibadet yapılan alanlar enkaza dönmüş.

5 bin Hristiyan ibadet ediyordu

Rejim güçleri, dini değerleri hiçe saydı, tarihî kiliseyi yerle bir etti.

Kilise, Osmanlı'dan bu yana ayaktaydı. Tam 150 yıllık bir geçmişi var.

Bölgede yaşayan 5 bine yakın Hristiyan burada ibadet ediyordu.

Rejim güçlerinin saldırıları başlayınca, ilçede yaşayan Hristiyanlar, bölgeyi terk etmek zorunda kaldı.

Cisri Şuur, Rus üssünün bulunduğu Lazkiye kentine 60 kilometre uzaklıkta.

Nisan ayında başlayan saldırıların hedefindeki ilçede, birçok okul, işyeri ve hastane defalarca bombardımana tutuldu.

Bu saldırılarda onlarca sivil hayatını kaybetti, binalar yerle bir oldu.

Kamera: Fatih Mehmet Şenel