Hindistan'ın Uttar Pradeş eyaletinin kuzeyindeki Unnao kentinde, bir kadın mart ayında 2 erkeğe karşı açtığı tecavüz davasının soruşturmasına giderken perşembe günü bir grup erkek tarafından saldırıya uğradı.

Kadını ateşe verdiler

Aralarında tecavüzle suçlanan 2 kişinin de bulunduğu saldırganlar, kadını ateşe verdi.

V ücudu yüzde 90 oranında yanan 23 yaşındaki kadın, hava ambulansıyla yerel hastaneden başkent Yeni Delhi'deki Safdarjung hastanesine nakledildi.

Kadın, dün gece geç saatlerde yaşamını yitirdi. Polis, saldırıyla ilgili tecavüzle suçlananlar dahil 5 kişinin tutuklandığını aktardı.

Muhalefet: Kadının güvenliği sağlanamadı

Muhalefet, eyalette iktidardaki Bharatiya Janata Partisi'ni (BJP) kadının güvenliğini sağlamamakla suçladı.

Uttar Pradeş'te BJP üyesi bir milletvekilini tecavüzle suçlayan bir kadın da temmuz ayı sonunda "trafik kazasında" ağır yaralanmıştı. Milletvekili, "kazada" parmağı olduğu gerekçesiyle par tiden ihraç edilmişti.

Kaynak: AA